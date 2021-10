Reprodução Instagram, DR

Este não foi um fim de semana fácil para Manuel Luís Goucha. O apresentador está de luto porque faleceu a sua cadela Amália.

A notícia foi avançada pelo marido do apresentador, Rui de Oliveira Nunes, nas redes sociais.

"Hoje morreu-nos a Amália", começou por anunciar.

"Só nos deu alegria e um susto quando tocou numa lagarta do pinheiro. Tememos por ela, necrosou parte da língua mas continuou feliz até esta manhã. Morreu de velhice. Foi o Manuel Luís a dar com ela. Eu aqui no monte imagino como deve ele estar triste", completou.