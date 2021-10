1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Inês Santos e Lucas Rocha participaram na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista . Não encontraram o amor ao lado dos pretendentes que lhes foram atribuídos pelos especialistas – Hugo e Anabela, respetivamente – mas apaixonaram-se fora do programa. Contudo sabe-se agora que, quase um ano depois de terem assumido o namoro, a relação chegou ao fim.

"Deveu-se muito à pandemia", começou por contar à VIP, Lucas Rocha. "Inicialmente, a ideia era a Inês vir morar para cá [Seixal], no início deste ano, porque eu aqui tenho o meu negócio e a minha casa. Era tudo mais fácil se ela viesse para cá. Quando o país 'fechou' novamente, em fevereiro, as coisas complicaram. Complicaram a nível de trabalho e complicou bastante o facto de ela vir para cá", assumiu o barbeiro sobre a distância entre os dois.

Não passaram o segundo confinamento juntos e Lucas ficou concentrado no seu trabalho para garantir rendimentos durante a pandemia. Inês Santos permaneceu em Aveiro com a família.

A mudança do barbeiro para Aveiro também não era uma opção visto que Lucas não queria começar completamente do zero. "Começámos a afastar-nos, como consequência, porque a nossa relação deixou de ter um objetivo", adiantando que "não houve nenhuma discussão".

A relação atual e a possível reconciliação

"Damo-nos muito bem e continuamos muito amigos. Apenas chegámos à conclusão que não dava para continuarmos juntos", explica Lucas, acrescentando que Inês esteve presente no casamento do irmão em setembro deste ano. "Hoje em dia falamos, mas já não existe assim [aquela chama]... já não vou a Aveiro, nem ela vem cá", cita a VIP.

"Não se esquece uma pessoa de um dia para o outro. Foi um golpe duro para os dois, já tínhamos ideias de viver juntos, as nossas famílias já se conheciam, já falávamos em constituir família. De repente, tudo isso foi por água abaixo", descreve o barbeiro. Uma possível reconciliação é possível? . "Eu acho que é difícil. É uma distância muito grande, é uma mudança muito grande e com esta instabilidade toda ninguém se sente seguro. Nem ela se sente, nem eu me sinto, mesmo que isto melhore. As pessoas estão desconfiadas. E outra coisa, os anos avançam e torna-se mais difícil para constituir família. Ou era um plano para ser executado já, ou então não vale a pena... daqui a nada tenho eu 40 e ela 50 e andamos nisto", sublinha.