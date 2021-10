PLS Pool

Há já cerca de 5 meses que Charlene do Mónaco está a residir na África do Sul, depois de ter contraído uma infeção nos ouvidos, nariz e garganta.

Desde então, tem-se submetido a várias operações, tendo uma delas durado mais de quatro horas.

A família, que entretanto já a chegou a visitar, encontra-se no Mónaco, à sua espera. Segundo indica a Hello, esta será a última intervenção da princesa antes de regressar para junto da família.

"Sua alteza, a princesa Charlene do Mónaco, receberá uma anestesia geral para uma última intervenção que terá lugar hoje. A Fundação Princesa Charlene do Mónaco deseja-lhe o melhor nesta operação final e processo de recuperação", pode ler-se no comunicado oficial acerca do assunto.