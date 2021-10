Lady Gaga e Tony Bennett lançam um novo disco esta semana. A lenda do jazz tem os seus últimos concertos agendados e esgotados aos 95 anos, depois de ter sido diagnosticado com Alzheimer. O artista não sabe que sofre da doença.

Recentemente, Lady Gaga emocionou-se em palco quando o artista a viu entrar e se lembrou da cantora, dizendo o seu nome com entusiasmo, como pode ver no vídeo abaixo.

"Aquela foi a primeira vez que o Tony disse o meu nome em muito tempo. Tive que me segurar porque tínhamos um concerto com bilhetes esgotados e eu tenho um trabalho a fazer. Mas, quando eu entrei no palco, e ele disse: 'É a Lady Gaga', o meu amigo reconheceu-me e foi muito especial", disse a artista, em entrevista a Anderson Cooper, no programa 60 minutos da CNN.

Susan Crow, a mulher do cantor, conta que Tony Bennett não sabe que tem a doença e a reconhece, bem como todos os elementos da família. "Acho que ele insistiu em dar ao mundo o presente de saber que as coisas podem mudar [apontando para a cabeça] e ainda, ainda assim, podes ser extraordinário", disse Lady Gaga.