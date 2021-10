Reprodução Instagram, DR

Nelson Évora e Ana Peleteiro sempre foram muito discretos no que diz respeito à vida pessoal, mas a atleta espanhola resolveu confirmar o fim do relacionamento à revista "Hola" após rumores de que estaria numa relação com o cantor Omar Montes.

Tudo começou com uma brincadeira no TikTok, em que a atleta e o artista imitaram Rosalía e Raw Alejandro, que assumiram o namoro recentemente. “Omar e eu somos amigos!", afirmou, colocando um certo mistério num possível projeto juntos.

Ana Peteleiro, também campeã de triplo salto, contou que a relação com Nelson Évora terminou há cerca de um mês. "Fico com as coisas boas depois dos cinco anos em que estivemos juntos", afirmou. E acrescentou: "Estou a viver o meu melhor momento pessoal".

Recorde-se que o antigo casal esteve a competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ana Peteleiro conquistou a medalha de bronze, enquanto Nelson Évora lesionou-se e acabou por ser eliminado.

Reprodução Instagram, DR