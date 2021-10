Jessica Athayde esteve à conversa com Júlia Pinheiro durante o aniversário da SIC. Numa conversa que foi desde a sua carreira, à maternidade e à adolescência, a atriz acabou por dar mais detalhes sobre a sua relação atual com Diogo Amaral.

“Queria mandar um beijinho grande para o Diogo, que está em casa neste momento com o meu filho. Com o nosso filho, mas eu digo sempre que é meu, que está doente, começa a creche e começam logo…E que sei que lhe custa imenso fazer este tipo de vídeos e que ele é um bicho do mato e que muito facilmente é interpretado como arrogante e mal-educado mas não é, é só uma pessoa sensível e envergonhada… e as pessoas não têm noção mas fazer este videozinho…”, começou contar sobre o ator que enviou um vídeo (veja abaixo) a elogiar o papel da atriz enquanto mãe.

No vídeo que pode ver acima, a apresentadora fez um gesto com as mãos, sugerindo que ambos podiam estar juntos. “Tudo o que é família…quando existe uma família, não sei, não sei…”, disse a atriz com um sorriso. Mas Júlia Pinheiro foi, desta vez, mais direta: “Estão juntos agora?”

“Está tudo a torcer…Estamos em família, estamos a tentar", assumiu a atriz.