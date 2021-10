Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia12 de setembro que Tiago Teotónio Pereira deu as boas-vindas à primeira filha, a pequena Camila. Entretanto, este domingo, 3 de outubro, o ator marcou presença na XXV Gala dos Globos de Ouro e fez confidências sobre a paternidade.

“A Camila está ótima! Está em casa, não pôde vir aos Globos, está tristíssima, tinha um vestido lindíssimo“, começou por dizer em declarações aos jornalistas.

"É a primeira vez, estou a habituar-me […] Noites difíceis? Está tudo bem, vê-se pela minha cara“, afirmou em tom brincadeira. “Não, mas está tudo bem… As noites são uma lotaria, mas superou as expectativas, é a melhor coisa do mundo“, completou.

Tiago Teotónio Pereira aproveitou ainda para comentar a sua recente mudança de visual, ao adotar um tom loiro platinado.

"Estou agora a fazer uma série para a RTP, daí o meu cabelo [...] Não foi nenhuma aposta", contou. “Em novembro acabo e depois não tenho nada. Quero ver se estou um bocadinho com a minha filha”, rematou.

Recorde-se que Camila é fruto de relacionamento do ator com Rita Patrocínio.