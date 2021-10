Hoje é um dia muito importante para a SIC. A estação de Paço de Arcos está de parabéns: completa esta quarta-feira, 6 de outubro, 29 anos.

Recorda-se do primeiro rosto a aparecer no canal? 6 de outubro de 1992. Este foi um dia muito especial e de algum nervosismo, principalmente para Alberta Marques Fernandes, que surgiu na antena do primeiro canal privado português a apresentar um bloco noticioso. Na altura, tinha apenas 24 anos.

Apesar de estar atualmente na RTP, sendo uma das caras mais conhecidas da informação do canal, a jornalista de 53 anos esteve presente, juntamente com a filha, Luísa, no momento de despedida do edifício da Impresa (que detém a SIC), em Carnaxide, quando mudaram as instalações para Paço de Arcos. "Viemos dizer adeus a um bloco de tijolos que nos marcou. Neste armazém de bananas nasceu a primeira televisão privada em Portugal. Nasceu a SIC, nasci para o jornalismo e nasceu a Luísa para a vida. São apenas tijolos mas a vida também se faz de símbolos, de marcas e de ciclos. Boa sorte, SIC, na tua nova casa", lê-se na legenda.