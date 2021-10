A SIC está de parabéns. Três dias depois dos Globos de Ouro, que liderou as audiências de forma absoluta, a estação de Paço de Arcos assinala os seus 29 anos de existência com muitas surpresas para os espetadores, mas também para Júlia Pinheiro já que este é também o seu dia de aniversário.

Mas as novidades não ficaram por aqui. Uma das grandes novidades foi transmitida por Daniel Oliveira, o diretor de programas da SIC, que revelou um novo estúdio com mais de 1000 metros quadrados.

A infraestrutura não irá apenas servir o Domingão, mas também mais programas da SIC generalista, assim como dos canais temáticos da estação. Espreite as imangens da festa que reuniu Carolina Patrocínio, Raquel Sampaio, Cláudia Borges, Iva Lamarão, Andreia Rodrigues, Francisco Pinto Balsemão, Francisco Pedro Balsemão, atual CEO do Grupo Impresa, João Baião, Diana Chaves e muitos mais.

