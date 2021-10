Pool

Há rumores que duram anos e anos e este é um deles: a existência de passagens e túneis secretos por baixo de um dos palácios da rainha Isabel II que fazem a ligação a vários pontos de Londres. A imprensa internacional avançou recentemente que não só é verdade como um desses locais é um bar.

De acordo com o The Sun, a revelação foi feita por Jack Brooksbank. O assunto surgiu durante uma conversa entre o marido da princesa Eugenie, neta da rainha Isabel II, com o editor do Mail Online, Richard Eden, num evento da 'Casamigos', uma marca de tequilla de George Clooney e Rande Gerber, na qual exerce funções.

“Há um no Dukes Bar do Palácio de St. James. Ainda não o usei, mas adorava espreitar”, disse Richard Eden ao contar a conversa que teve com Jack. O Dukes Bar fica situado no Dukes Hotel, no bairro de Mayfair, no centro de Londres. O bar é famoso pelo seu "lendário" Martini, descrito pelo New York Times como "um dos melhores do mundo".