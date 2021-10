Morreu esta quarta-feira o padre Vítor Feytor Pinto, aos 89 anos, vítima de doença prolongada.

Ao que a SIC apurou, o padre sentiu-se indisposto na terça-feira, tendo sido transportado da Casa Sacerdotal para o Hospital da Luz, em Lisboa. Morreu na unidade hospitalar durante a noite.

A notícia é confirmada no Facebook pela paróquia do Campo Grande, pela qual o sacerdote foi responsável durante vários anos.

"Foi para tantos o amigo generoso, o companheiro de caminhada, o padre profundo e feliz e um homem de pensamento que deixa um legado extraordinário. As saudades são muitas, mas sabemos que ele olha por nós, envolvido na 'ternura maravilhosa de Deus que nos acolhe'", pode ler-se na publicação.

Recorde-se que, no final do ano passado, o padre tinha sido internado devido à covid-19, recebendo alta mais de um mês depois de dar entrada no mesmo hospital.