1 / 6 Paulo Fernandes 2 / 6 Paulo Fernandes 3 / 6 Paulo Fernandes 4 / 6 Paulo Fernandes 5 / 6 Paulo Fernandes 6 / 6 Paulo Fernandes

Depois de uma 'escapadela' a dois em Paris, Manuel Marques e Beatriz Barosa surgiram pela primeira vez em público na antestreia do filme 007 Sem Tempo Para Morrer, nos cinemas do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. O ator falou sobre o relacionamento com a atriz de 24 anos.

"Está tudo à vista, hoje em dia temos as redes sociais", começou por dizer aos jornalistas no mesmo evento, segundo a Nova Gente. "É o normal. Claro que estamos muito felizes. Queremos viver o que tivermos para viver", completou.

Recorde-se que os rumores de romance surgiram no passado mês de junho, cerca de uma semana depois de Manuel Marques ter anunciado o fim do casamento com Ana Martins, com quem tem duas filhas. O casal apaixonou-se durante as gravações de um projeto televisivo.