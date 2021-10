1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Diana Pereira e a filha, Mel, de 13 anos, marcaram presença na XXV gala dos Globos de Ouro, que se realizou este domingo, 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Mãe e filha esboçaram muitos sorrisos enquanto posavam para as câmaras como se pode ver na galeria e no vídeo em 360º. Ambas optaram por vestidos compridos, de cor neutra, esboçando assim elegância naquela que foi a noite mais glamourosa do ano.

Recorde-se que Diana tem outro filho, Noah, de 11 anos, também fruto da anterior relação com o piloto Tiago Monteiro. O antigo casal separou-se em 2019.