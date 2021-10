1 / 3 JOAO MARIA C 2 / 3 JOAO MARIA C 3 / 3 JOAO MARIA C

Rita Seguro trabalhou cerca de 20 anos como apresentadora de televisão. Estreou-se no programa 'Portugal Radical' quando ainda era adolescente, com apenas 16 anos, mas em 2012 decidiu mudar de vida e foi viver para o Dubai com o marido.

Em fevereiro deste ano, Rita esteve no programa 'Casa Feliz' onde revelou estar a viver novamente em Portugal. A designer de jóias tem atualmente uma loja e atelier em Campo de Ourique e é lá que passa a maior parte dos seus dias.

Apesar disso, a ex-apresentadora marcou presença na XXV Gala dos Globos de Ouro. Rita subiu ao palco, do Coliseu dos Recreios, ao lado de Humberto Bernardo, para recordar categorias extintas, de edições anteriores dos Globos de Ouro, como Melhor Beijo e Melhor Vilão.