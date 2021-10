A seleção portuguesa sagrou-se, este domingo, campeã mundial de futsal, ao vencer a Argentina por 2-1. Esta é a primeira vez que Portugal alcança uma vitória numa competição mundial.

A Argentina ficou com menos um jogador em campo desde cedo, depois de Borruto ter feito uma entrada agressiva sobre Ricardinho. O primeiro golo de Portugal chegava dois minutos depois da expulsão do argentino.

A primeira parte foi liderada por Portugal, que teve várias oportunidades para aumentar a diferença. Na segunda parte, Portugal ainda conseguiu aumentar a diferença, com um golo de Pany Varela. Mas a diferença durou pouco: Claudino respondeu de imediato e marcou o primeiro da Argentina.

Portugal conseguiu aguentar a vitória até ao apito final, sagrando-se, assim, campeão mundial pela primeira vez na história. O melhor resultado de sempre na competição foi o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala.

A seleção das Quinas junta agora o título mundial ao europeu, que conquistou também pela primeira vez em 2018, na Eslovénia.

O primeiro-ministro deu os parabéns à seleção portuguesa de futsal por se ter sagrado campeã mundial. António Costa destacou um "jogo de muitas emoções" e felicitou "a equipa técnica liderada por Jorge Braz" e os jogadores.

Também Marcelo Rebelo de Sousa deu os parabéns à seleção nacional pela conquista do campeonato natural. Convidado ainda a comitiva portuguesa a ir a Belém, esta segunda-feira.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita a Seleção Nacional de Futsal que se sagrou campeã do mundo no campeonato que se realizou na Lituânia. Uma modalidade em afirmação, uma seleção em crescimento e evolução, alcança o título de campeã do mundo. Mais um feito desportivo extraordinário que orgulha todos os portugueses e merece por isso o reconhecimento do Presidente da República", pode ler-se na página oficial da Presidência