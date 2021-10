Katie Couric, uma conhecida apresentadora de televisão norte-americana, revelou recentemente uma entrevista que fez ao príncipe Harry, em 2014, e revelou alguns pormenores menos agradáveis.

A jornalista contou no seu novo livro de memórias, 'Going There', que entrevistou Harry, durante uma viagem ao Brasil, e o príncipe cheirava a tabaco e álcool. Katie vai ainda mais longe e descreve que o cheiro saía "por todos os poros" do filho da princesa Diana.

Recorde-se que em entrevista a Oprah Winfrey, Harry confessou que após a morte da mãe, e durante muito tempo, "estava disposto a consumir drogas" para lidar com a perda.

"Estava disposto a fazer coisas que diminuíssem aquilo que estava a sentir", explicou.