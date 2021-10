Na grande final de Quem Quer Namorar Com o Agricultor, Diogo Moreira ajoelhou-se para formalizar o pedido de namoro a Ana Soares, com quem tinha uma relação de grande proximidade. Porém, as coisas acabaram por não correr conforme o esperado. Após o final do programa, a jovem decidiu colocar um ponto final na relação.

Numa entrevista concedida a Júlia Pinheiro, esta sexta-feira, 1 de outubro, no programa das tardes da SIC, Ana Soares explicou o que levou ao fim do namoro.

"Houve uma relação de pouco tempo, durou um mês. Eu comecei a estranhar ele nunca poder vir ter comigo aos domingos, ter algumas coisas para fazer, estar com a família ou a dormir a sesta. E acabei por descobrir que as sestas do Diogo eram passadas com outra pessoa que ele já conhecia há dois anos, com quem ele mantinha uma relação não assumida. Eu descobri tudo e decidi terminar porque não é isso que eu quero", desabafou.

"Ainda bem que foi muito no início, que não desenvolvi um sentimento maior por ele. Se fosse mais tarde, iria ser complicado. Ficou tudo mais ou menos resolvido. Acho que não há volta a dar", destacou.

"Fiquei muito desiludida e triste porque eu não estava, de todo, à espera. Sendo um programa para encontrar o amor, pensei que ele tivesse ido mesmo com esse objetivo", lamentou ainda.