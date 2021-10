Reprodução Instagram, DR

Mia Rose partilhou recentemente fotografias com o novo namorado, nas redes sociais, deixando os fãs em delírio. Apesar das imagens, onde se mostra bastante apaixonada, a cantora optou por não revelar a identidade do companheiro.

Entretanto, vários órgãos de comunicação começaram a dar que conta Tiago Froufe, o ex-companheiro de Inês Mendes da Silva, seria a nova paixão de Mia Rose.

Através de fontes próximas, o Fama Show confirmou que Tiago Froufe não é o novo companheiro da artista e os próprios, através das redes sociais, também já negaram a existência de um romance.

"Mais uma vez existem meios de comunicação que continuam a lançar notícias sem confirmarem a origem e a veracidade das respetivas informações. Estava no trânsito e começo a ser inundado com mensagens e falsas notícias sobre um suposto relacionamento, com base numa fotografia de uma camisa e um relógio. Lamento desiludir os mais "intrometidos", mas sinto-me na obrigação de confirmar que estas notícias são obviamente falsas", assegurou Tiago Froufe através de uma publicação deixada na sua página de Instagram.

Reprodução Instagram, DR

Por seu turno, Mia Rose explicou ainda por que motivo optou por não revelar a identidade do atual companheiro.

"Tomamos em conjunto a decisão de não identificar e de não mostrar quem é porque o meu namorado não faz parte deste mundo, nem quer fazer. É uma pessoa muito privada e eu quero respeitar isso. Quem sabe no futuro, mas por enquanto estamos bem assim", começou por afirmar.

"Entretanto vi que especularam sobre um rapaz, que imagino que seja muito simpático, não o conheço. É o Tiago Froufe. 'Tiago, sei que tens namorada. Portanto, se quiseres, vamos os quatro jantar, rir um bocadinho sobre isto'", referiu, em seguida, negando desta forma um suposto romance com Tiago Froufe.

Recorde-se que a última relação conhecida da cantora foi com Miguel Cristovinho. O ex-casal assumiu publicamente a relação em 2014 e trocou alianças a 29 de setembro de 2017 numa cerimónia, que aconteceu em Alenquer. Porém, em julho de 2020, os dois artistas surpreenderam os fãs ao anunciar que tinham decidido seguir caminhos separados.