A juíza do Supremo Tribunal decretou, esta quarta-feira, a suspensão da tutela do pai de Britney Spears sobre a cantora, considerando tratar-se de um acordo que “reflete um ambiente tóxico”. James Spears tem sido responsável pela gestão da vida e do património da cantora nos últimos 13 anos.

A decisão é uma vitória para Britney Spears, que tem vindo lutar em tribunal para recuperar o controlo da sua vida. A juíza Brenda Penny aceitou a petição imposta pela cantora e o seu advogado, Mathew Rosengart, para que pai deixasse de ser seu tutor legal.

“A situação atual é insustentável”, afirmou a juíza, depois de ouvir os argumentos de ambos os lados. “Reflete uma ambiente tóxico que requer a suspensão [da tutela] de James Spears”.

O pai de Britney Spears assumiu o papel de tutor em 2008, depois da cantora se ter debatido com problemas de saúde mental. Desde julho – altura em que a artista teve autorização para contratar um advogado à sua escolha – que o caso tem sido debatido em tribunal.

Britney contratou Mathew Rosengart e ambos concordaram que chegou a altura da tutela acabar. Como primeiro passo do processo, seria retirar do pai do acordo feito em 2008. Numa sessão anterior do julgamento, que decorreu esta semana, o advogado disse que James Spears “ultrapassou linhas impenetráveis” ao colocar a filha sobre vigilância considerada ilegal – incluindo controlado as comunicações que a cantora tinha com o seu advogado.

James Spears nega ter agido contra os interesses da filha e garante que não existe “qualquer profissional de saúde ou investigador” que possa afirmar que a sua tutela foi prejudicial à saúde de Britney. No entanto, há poucas semanas, James Spears decidiu entregar um pedido ao tribunal para pôr fim à tutela.

A par com o pai, também Jodi Montgomery – um profissional determinado pelo tribunal para integrar a tutela e que estava responsável pela gestão da vida pessoa da cantora – consente com término da tutela, desde que o processo seja feito de forma e suave e segura.

O processo de Britney Spears causou uma onda de solidariedade para com a cantora. À porta do tribunal, uma centena de fãs juntaram-se para mostrar o seu apoio à artista. Também nas redes sociais, o movimento #FreeBritney tornou-se viral. Têm ainda sido publicados documentários sobre o caso.

A vitória no tribunal é um passo importante para Britney Spears, que anunciou recentemente o noivado com Sam Asghari. Com a suspensão da tutela, os dois poderão realizar um acordo pré-nupcial sem a participação do pai da cantora.