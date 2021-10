Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde e João Manzarra namoraram durante dois anos, mas o romance não resistiu. No entanto, continuam amigos. Em entrevista à Rádio Renascença, no programa 'As Três da Manhã’, a atriz foi questionada sobre uma possível reconciliação com o apresentador.

“Vendo agora à distância, não achas que foi melhor assim? Imaginavas-te agora a viver no campo, numa casa feita com materiais reciclados e a comer humus a todas as refeições?”, perguntou uma das radialistas. A atriz respondeu relembrando que "ele tem uma cascata".

“Então ponderavas voltar [a namorar com João Manzarra]?” , insistiram. “Ponderava. Para mim, um gajo que tem uma cascata é a mesma coisa que ter um Jaguar”, afirmou, em tom irónico.