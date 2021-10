Sara Carbonero e Kiki Morente estão juntos? Essa é a pergunta que se impõe. Os rumores começaram a ganhar mais força depois da revista Semana ter anunciado que o músico espanhol e a jornalista estavam juntos há mais de dois meses.

Após a notícia do suposto romance, o artista de 31 anos falou pela primeira vez sobre o seu relacionamento com Sara, que conheceu através da maquilhadora da jornalista, de quem a irmã do cantor é amiga. "A Sara Carbonero e eu temos uma bela amizade e estamos a deixar-nos levar”, disse Kiki, deixando a porta aberta para um possível romance. O suposto casal parece que está bastante integrado no grupo de amigos um do outro.

Reprodução Instagram, DR

No entanto, Sara Carbonero e Iker Casillas parecem ter tido uma discussão devido ao músico. De acordo com o programa Viva la vida, da Telecinco, a jornalista terá dormido com Kiki na mesma casa onde estavam os filhos do jogador de futebol e terá sido esse o motivo do conflito entre o antigo casal, que se separou em março do ano passado, após 11 anos juntos. O programa refere que Casillas mostrou o seu desagrado durante um casamento de uns amigos em julho, e que foi um dos filhos que contou ao pai a situação.

Porém, o Socialité apontou que o relacionamento entre Sara e Kiki poderia ter chegado ao fim e a jornalista já teria um novo amor: o pintor espanhol Adrián Torres. Recentemente, em declarações à Harper's Bazaar, Sara Carbonero falou sobre a vida de solteira. "Estou a conhecer muita gente, estou a divertir-me e estou a gostar. Tem sido um verão atípico, tenho procurado preencher-me com o bem e com pessoas que me fazem sentir bem", afirmou.