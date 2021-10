Reprodução Instagram, DR

Sara Norte voltou a abrir o coração aos portugueses e fez uma revelação inesperada. Em conversa com António Raminhos, no 'podcast' Somos Todos Malucos, a atriz revelou sofrer de endometriose. Uma doença que afeta muitas mulheres e que pode levar à infertilidade.

“Não sei se posso ter filhos porque descobriu-se que tenho endometriose. Estamos ainda a ver", confessou.

De salientar que segundo informações disponíveis no site dos Hospitais CUF, a endometriose “é a designação dada ao processo clínico no qual as células que constituem o endométrio se encontram fora da sua localização normal. Por exemplo no peritoneu pélvico, nos ovários, na bexiga, no apêndice, intestinos ou, até, no diafragma”.

Ainda durante a conversa, Sara Norte falou sobre o desejo de casar com o namorado, Vasco Vala, com quem mantém uma relação desde 2016. "Quero muito casar. Tenho esse sonho desde que conheci o Vasco. Já éramos para ter casado. Com a Covid-19 e outras coisas [não foi possível]”, explicou.

"Para o ano, se Deus quiser, casamos", acrescentou, revelando que pretende uma cerimónia simples e familiar-

"Tenho aprendido com a vida que não podemos fazer grandes planos. Vivo muito o presente", completou.