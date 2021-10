1 / 6 Paulo Fernandes 2 / 6 Paulo Fernandes 3 / 6 Paulo Fernandes 4 / 6 Paulo Fernandes 5 / 6 Paulo Fernandes 6 / 6 Paulo Fernandes

Depois de uma 'escapadela' a dois em Paris, Manuel Marques e Beatriz Barosa voltam a mostrar que o amor anda no ar. Esta terça-feira, 28 de setembro, casal marcou presença na antestreia do filme 007 Sem Tempo Para Morrer, nos cinemas do Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Visivelmente sorridentes, os dois atores posaram lado a lado perante os fotógrafos, pouco menos de um mês depois de terem assumido publicamente a relação.

Recorde-se que os rumores de romance surgiram no passado mês de junho, cerca de uma semana depois de Manuel Marques ter anunciado o fim do casamento com Ana Martins, com quem tem duas filhas. O casal apaixonou-se durante as gravações de um projeto televisivo.