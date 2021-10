Reprodução Instagram, DR

Luciana Abreu foi uma das convidadas desta quarta-feira, dia 29 de setembro, do programa da SIC, 'Casa Feliz'.

Em conversa com João Baião e Diana Chaves, a atriz fez algumas revelações sobre as filhas e contou um episódio divertido sobre as filhas gémeas, Amoor e Valentine, de apenas três anos.

"Aquelas danadas assumem a identidade uma da outra", revelou sob o olhar surpreendidos dos apresentadores.

Espreite este momento no vídeo em baixo.