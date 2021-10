Foi uma conquista legal importante para Bárbara Guimarães. O rosto da SIC conseguiu, em tribunal, que a filha de 10 anos continuasse aos seus cuidados, segundo o Correio da Manhã.

A decisão foi tomada esta segunda-feira, dia 27, pelo Tribunal de Família e Menores de Lisboa que decretou que a filha da apresentadora e de Manuel Maria Carrilho, ficará sob a guarda de Bárbara Guimarães.

“Fez-se um acordo para o bem da Carlota. A Carlota continua com a Bárbara e as visitas do pai mantêm-se semana sim, semana não. É uma vitória para a Carlota e esse é que era o objetivo deste processo“, sublinhou João Brito, advogado da comunicadora, ao mesmo jornal.

A apresentadora é ainda mãe de Dinis, de 17 anos.