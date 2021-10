"Quis a vida que no dia 16 de setembro estivéssemos dentro do areal de uma praia que tanto representa para uma Europa LIVRE. Foi aqui que recebemos um telefonema mágico: nasceu o nosso Martim. Já somos avós", foi desta forma que Sofia Alves revelou, através das redes sociais, que já é avó.

O neto da atriz da SIC e do marido, o encenador Celso Cleto, já nasceu e, na sua conta oficial do Instagram, Sofia fez questão de partilhar a boa nova com os seguidores.

Recorde-se que o bebé, o pequeno Martim, é filho de Rita, de 29 anos, a filha mais velha de Celso, fruto de um relacionamento anterior. O encenador é ainda pai de Maria Inês, de 23. Já Sofia Alves é avó por afinidade, já que o seu filho, Guilherme, de 19 anos, também nascido de um anterior relacionamento, ainda não é pai.

A atriz e o companheiro estão juntos há quase duas décadas.