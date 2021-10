A fadista Sara Correia, o músico Salvador Sobral e a cantora Carolina Deslandes estão entre os nomeados para os prémios Grammy Latinos, hoje anunciados.

Sara Correia está indicada para o Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa, com "Do Coração", enquanto "BPM", de Salvador Sobral, está nomeado na categoria de melhor engenharia de som, pelo produtor Nelson Carvalho. A cantora Carolina Deslandes surge entre os nomeados do Grammy Latino de melhor vídeo em versão longa com "Mulher", realizado por Filipe Correia dos Santos.

Alfredo Matos

Os nomeados, hoje anunciados, dizem respeito à 22.ª edição dos prémios Grammy Latinos. Os vencedores serão conhecidos a 18 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

