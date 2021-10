Dias depois do lançamento do seu livro, Francisco Pinto Balsemão esteve à conversa com Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição'.

O fundador do grupo Impresa deu um depoimento único onde falou não só sobre a sua vida profissional mas também sobre a sua vida pessoal, sobre o casamento com Mercedes, os filhos e os netos.

"Acompanhou-me muito durante o pré 25 de abril e as suas sequelas, no nascimento e crescimento da SIC. Conto com ela como acho que ela sabe que pode contar comigo", disse o antigo primeiro-ministro sobre Mercedes, com quem está casado desde 1975.

Espreite parte desta entrevista única e fique a conhecer melhor Francisco Pinto Balsemão.