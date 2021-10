Ed Sheeran anunciou este sábado, dia 25 de setembro, através da sua conta oficial do Instagram, as datas e os locais onde irá atuar no próximo ano.

O cantor publicou uma imagem do seu cartaz da nova tour intitulada ‘+ - = ÷ x' e surpreendeu ao usar uma fotografia de um concerto em Lisboa, mais concretamente no estádio do Benfica.

Apesar da imagem do concerto em Lisboa ter sido usado como forma de promover a sua tour, a verdade é que o cantor não vem a Portugal, pelo menos para já.