Andrew Redington

Tom Felton sofreu um "incidente médico" esta quinta-feira, 23 de setembro, na Ryder Cup. O ator de 'Harry Potter', que interpretou a personagem Draco Malfoy, desmaiou durante o jogo de golfe onde participavam várias celebridades, em Whistling Straits, nos Estados Unidos.

O ator, que completou 34 anos no dia anterior, foi transportado para um hospital local, onde recebeu tratamento, de acordo com a PGA, organização responsável pelo evento. "No jogo de celebridades da Ryder Cup, o ator e músico Tom Felton teve um incidente médico durante a participação pela Europa", disse a organização em comunicado.

Foi divulgado um vídeo nas redes sociais que mostra Tom consciente enquanto era transportado num veículo para fora do recinto, mas até à data desta publicação não existem mais informações sobre o seu estado de saúde.

Os fãs do também músico mostraram-se muito preocupados: "Tom Felton a ter uma convulsão na Ryder Cup hoje não era algo que eu esperava um dia após o seu 34º aniversário. Espero que ele esteja bem", afirmou uma internauta no Twitter, que mostrando uma conversa entre si e os pais.