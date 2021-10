1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Carolina Loureiro veste a pele de Patrícia na nova série da OPTO, A Lista. A série, que tem estreia marcada já para esta sexta-feira, dia 24 de setembro, conta a história de um grupo de amigos que, após a inesperada morte de Patrícia, abrem o frasco de origamis para cumprir os sonhos dela, entre os quais há pedidos bizarros e ilegais...

Do elenco deste drama juvenil fazem parte Júlia Palha, Cláudia Vieira, Bruna Quintas e Luís Garcia. Fomos saber mais pormenores sobre esta série que promete deixar os espectadores colados ao ecrã.

A Lista está prestes a estrear na OPTO. Quais são os aspetos da série que a tornam diferente de outros projetos em que participaste/que são feitos em Portugal?

"É uma série muito irreverente, muito realista, muito crua. A fotografia é incrível e a história melhor ainda".

A premissa da série capta a atenção de forma imediata num projeto onde regressa como protagonista. Foi desafiante pegar numa personagem como a Patrícia, que morre no primeiro episódio, mas que esconde muitos segredos?

"Foi, muito. A Patrícia tem muitos aspetos delicados e lutas constantes dentro de si e esses segredos nunca passaram para fora, só estavam com ela. É interessante que se saiba quem realmente era a Patrícia, depois da morte dela".

Qual foi a reação quando leu as primeiras páginas de 'A Lista'?

"Fiquei super entusiasmada com o guião, com as primeiras leituras. Achei a série muito fora da caixa, muito à frente, muito real e realmente uma história como as que vemos e consumimos lá de fora".

A série tem um elenco jovem com provas dadas em outros projetos. A energia nos bastidores é diferente? Como foi contracenar com o Luís Garcia?

"A energia dos bastidores é muito boa. É muito bom trabalhar com esta grupeta incrível! Voltar a contracenar com o meu amigo Luís Garcia foi muito bom! já tinha saudades de uma viagem destas. Nós somos muito amigos e aqui voltamos a fazer duas personagens que são muito amigas também. É maravilhoso".

Em que aspetos se identifica com a Patrícia?

"Em ser amor. A Patrícia é amor e a Carolina também".

Duas coisas que estão/estariam na tua ‘bucket list’ e uma que já tenha riscado?

"Saltar de aviao, já o fiz. Gostava de conhecer a Índia".

Como resume, até agora, a experiência como atriz na SIC? Que personagem gostaria de interpretar que ainda não tiveste oportunidade?

"Sic é a minha casa, a minha família. Sou muito feliz a trabalhar nesta estação incrível e ter a oportunidade de estar a fazer uma personagem destas. Acho que gostava muito de fazer uma personagem vilã".

A Lista parte de uma ideia original de Raquel Palermo. Realizada por Carlos Dante, também responsável pela série Golpe de Sorte, emitida na SIC.