O ator Willie Garson, conhecido pelo seu papel como Stanford Blatch na série "Sexo e a Cidade", morreu na segunda-feira aos 57 anos de idade.

O seu filho, Nathen Garson, confirmou a morte no seu perfil Instagram: "Amo-te tanto, pai. Descansa em paz, estou orgulhoso por teres partilhado comigo todas as minhas aventuras e tudo o que conseguiste. (...) Foste sempre a pessoa mais forte, divertida e inteligente que já conheci", escreveu.

A plataforma da HBO também dedicou algumas palavras ao ator, que estava a trabalhar nas filmagens da série "E Tal e Qual...", que servirá de prequela a "E Tal e Qual...". que servirá de prequela para o popular "Sexo e a Cidade".

Entre 1998 e 2004, Garson fez parte do elenco da série popular durante as suas seis temporadas, ao lado de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall.

O seu personagem, um amigo próximo de Carrie, tornou-se um favorito do público e ganhou proeminência ao longo da série até se tornar o tema do seu próprio enredo através de um romance com o bailarino da Broadway Marcus Adente.

"Willie Garson era na vida, como no ecrã, um amigo dedicado e uma luz brilhante para todos. (...) Ele criou uma das personagens mais amadas da HBO e foi membro da nossa família durante quase vinte e cinco anos. Estamos profundamente entristecidos por saber da sua morte", disse a HBO numa declaração.

A causa exacta da morte é desconhecida, embora Garson tenha sido tratado para o cancro nos últimos anos.