Depois de muitos rumores, Boris Johnson confirmou, pela primeira vez, que é pai de seis filhos. A confirmação foi feita durante uma entrevista à NBC Today onde o primeiro-ministro britânico disse que muda "muitas fraldas".

Boris Johnson está de luto

Boris, que já se divorciou duas vezes, evita sempre falar sobre a sua vida pessoal mas durante a entrevista acabou por responder apenas "sim" quando questionado sobre se era pai de seis filhos.

Recorde-se que Boris Johnson tem quatro filhos, fruto do casamento com Marina Wheeler, um filho com a atual mulher, Carrie Johnson, e uma filha de um caso extraconjugal.