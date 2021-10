Foi no ambiente mágico da Estuda Fria de Lisboa que esta terça-feira, 21 de setembro, Francisco Pinto Balsemão apresentou o seu livro 'Memórias'. Um livro onde o autor partilha com o público as suas memórias, desde a sua infância até à sua dedicação ao mundo da imprensa, não esquecendo os desafios que enfrentou enquanto político.

Mas afinal quais serão as recordações favoritas dos filhos, que nascem num seio priveligiado, com um pai que marca a história de Portugal nos últimos anos?

Francisco Pedro Balsemão, atualmente CEO do Grupo Impresa, confessa que memórias "tem muitas". Mas as primeiras que lhe ocorrem são as mais divertidas, as tardes no jardim, onde costumava jogar futebol com o pai.

"Ensinava-me a chutar de pé esquerdo, porque é canhoto e eu não. Sempre foi uma coisa importante para um destro como eu, conseguir chutar com os dois pés"- revela entre risos.

Das "memórias mais sérias" escolhe relembrar o momento em que, no seu 12.º ano, fez um discurso para toda a sua turma: "Um discurso muito inspirador".

A mais recente, e talvez uma das mais importantes, foi a confiança que lhe depositou quando, em 2016, Francisco Pedro assumiu o cargo de CEO.

"Foi sem dúvida um momento especial", afirmou.

Já Mónica Balsemão, é rápida a escolher a sua memória favorita. "É uma que até é falada no livro", explica. É que na família Balsemão arranjar nomes especiais para as pessoas já é uma tradição.

"É rara a pessoa que se cruza à nossa frente para a qual não temos um nome, às vezes até dois ou três. É um jeito de família que temos. Uma coisa secreta, só nossa", revela.

Aquilo que os dois sublinham é a inspiração que o pai marca na sua vida. Enquanto homem íntegro e trabalhador, enquanto alguém "que marcou o país".

Francisco Pedro chega mesmo a confessar: "Sinto todos os dias esta vontade de ser uma pessoa melhor, por causa dele".