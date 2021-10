Depois de uma intervenção cirúrgica em que lhe foi extraído um tumor do cólon, Pelé encontra-se positivo e a recuperar.

A antiga estrela do futebol partilhou esta quarta-feira, dia 22 de setembro, na sua conta oficial do Instagram, um vídeo onde a fazer exercícios numa bicicleta de fisioterapia e, na legendas escreveu: "Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou rodeado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?".

Na caixa de comentários, multiplicaram-se rapidamente as mensagens de melhoras ao craque e foram também deixados muitos incentivos.

"Vida longa, rei", "Saúde para o nosso rei", "Força", "Deus te abençoe", pode ler-se.