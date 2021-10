Axelle/Bauer-Griffin

Daniela Melchior, que deu vida à personagem Ratcatcher II em 'O Esquadrão Suicida' e é uma das nomeadas ao Globo de Ouro de Revelação do Ano, da SIC, vai entrar num novo filme internacional.

A notícia é avançada pelo Deadline, que refere que a atriz portuguesa terminou as filmagens em Turim, Itália, para o filme de ação 'Assassin Club', realizado por Camille Delamarre, a EuropaCorp. Daniela será uma das protagonistas do filme, juntamente com caras bem conhecidas do cinema como Henry Golding (Asiáticos e Podres de Ricos), Noomi Rapace (Prometheus) e Sam Neill (Parque Jurássico).

Segundo a publicação, a história mostra o mundo dos espiões internacionais e assassinos de elite. A atriz dá vida a Sophie, namorada de Morgan Gaines (Golding), que é contratado para matar seis pessoas em vários locais pelo mundo e acaba por descobrir que os alvos a abater são também assassinos contratados.

A notícia foi confirmada por Daniela Melchior nas redes sociais.