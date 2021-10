Na grande final de Quem Quer Namorar Com o Agricultor, Diogo Moreira ajoelhou-se para formalizar o pedido de namoro a Ana Soares, com quem já tinha uma grande cumplicidade. Porém, as coisas acabaram por não correr conforme o esperado. Após o final do programa, a relação esmoreceu e a jovem decidiu colocar um ponto final na relação com o agricultor.

"Terminei tudo com o Diogo", revelou Ana Soares no programa da SIC. "O Diogo sempre me disse que estava completamente apaixonado por mim. Quando começo uma relação é com o intuito de que as coisas corram bem e pensar no futuro", destacou ainda.

"Nós viemos cada um para sua casa e fomos conversando, mas eu voltei à minha vida normal", explicou o agricultor.

"Ao longo do mês, eu fui sentindo que ele esteva a ficar cada vez mais estranho", confidenciou a jovem. Por seu turno, Diogo justificou a sua distância com o trabalho agitado no campo. "Ando na minha vida no campo e não tenho tanto tempo para ir ao telemóvel e essas coisas. Então a partir daí começou logo a haver algumas picardias entre os dois”, referiu.

A cada dia que passava, Ana notava o agricultor cada vez mais distante. "Ele deixava de me responder todos dos domingos por volta das 14h00 e só voltava a enviar-me mensagens já depois do jantar, pelas 21h00, mais ou menos. É estranho. Quando se quer mesmo, acho que se dá um jeito para as coisas correrem bem", contou.

"Nunca houve um convite para eu ir a casa dele [...] O conjunto de todas essas coisas fez-me começar a desconfiar. Foi uma coisa que me magoou imenso [...] Se eu soubesse o que sei hoje, nunca na vida eu me voltaria a apaixonar pelo Diogo", desabafou ainda.

Por seu turno, o agricultor revelou que o "seu sentimento não foi o que estava à espera", mas assume que não se arrepende de nada.