Richard Buckley morreu na noite deste domingo, 19 de setembro, aos 72 anos, na sequência de "uma longa doença". O antigo jornalista estava casado há três décadas com o designer Tom Ford.

"É com grande tristeza que Tom Ford anuncia a morte do seu amado marido há 35 anos, Richard Buckley. Richard faleceu pacificamente na sua casa em Los Angeles na noite passada com Tom e o seu filho Jack ao seu lado. Morreu de causas naturais na sequência de uma longa doença", lê-se no comunicado citado pela WWD.

O jornalista iniciou a carreira na New York Magazine, em 1979. Entretanto, conheceu Tom Ford sete anos depois, num desfile de moda, com quem haveria de formalizar a união em 2014, em território norte-americano. Na década de 90, em Milão, Richard tornou-se editor na revista Mirabella e colaborador da edição italiana da Vogue e, mais tarde, editor-chefe da Vogue Hommes International, em Paris.

