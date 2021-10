rui valido

Lourenço Ortigão acabou recentemente as gravações daquele que virá a ser o seu primeiro projeto na SIC, a sua nova 'casa'. Durante a apresentação da Nova Temporada da estação, o ator revelou alguns pormenores únicos sobre esta nova aventura, na segunda temporada d'O Clube - série disponível na Opto.

É que este é provavelmente o papel mais arrojado que já fez na sua vida profissional. Kiko, a personagem que interpreta, tem princípios bem diferentes do dele, confessa.

"É novo, teve de fazer pela vida. Veio de Ibiza e trouxe dinheiro que não era dele para investir n’O Clube. Vai ter alguns negócios obscuros que o podem prejudicar mas não é mau, não é má pessoa"

O maior desafio, revela, foram as cenas íntimas. Não necessariamente por serem uma novidade na sua carreira de ator mas por terem sido gravadas em tão pouco tempo e com uma equipa que não estava habituado a trabalhar.

"N'O Clube gravamos só com uma cena e por isso conseguimos dar mais ênfase ao pormenor, mostramos mais sem fazer mais... mas não deixam de ser cenas íntimas, temos de nos tocar e ter intimidade com pessoas que não são nossas parceiras"

O ator revelou ainda que está feliz e motivado com esta nova fase: "Isto para mim é um prazer. Fazer projetos diferentes, respirar ar novo e trabalhar com pessoas e equipas com quem nunca tinha trabalhado. Faz-me rejuvenescer e ajuda na minha motivação".