Rui Valido

Foi entre a batida da música do DJ e o nervosismo antes de subir a palco que Júlia Palha revelou alguns pormenores sobre o novo desafio a que está a dar vida na SIC.

A atriz faz parte do elenco d'A Lista - uma série que estará disponível brevemente na Opto. Alice, a personagem que interpreta, é uma rapariga "muito direta, que nunca deixa nada por dizer" e que "acaba por ser um bocadinho a mãe do grupo, que chama as pessoas à terra".

O maior desafio desta aventura, segundo conta, foi mesmo adaptar-se a uma nova personagem, pouco tempo depois de fazer de protagonista, n'A Serra.

"Saltar tão rápido de um projeto para o outro e descolar disso tentando fazer à mesma uma miúda real que sente as coisas no momento foi um desafio"

Contudo, este foi um projeto que a deixou tão entusiasmada que não teve como recusar: "Mal li percebi logo que ia ser uma coisa completamente fora do que se tem feito e tive que aceitar".

Por fim, Júlia Palha aproveitou ainda para sublinhar a importância que a SIC tem tido na sua carreira nos últimos tempos: "Estou muito contente com esta mudança. O Daniel [Oliveira] disse-me que ia tentar ao máximo que eu fizesse projetos com os quais estivesse à vontade, que me desafiassem e interessassem e assim tem sido".