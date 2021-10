É já este domingo, 19 de setembro, que chega ao fim mais uma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Ao fim de três meses de aventura no campo, os telespectadores irão finalmente conhecer os candidatos que decidiram dar uma oportunidade ao amor. Por isso, decidimos recordar os casais que nasceram nas anteriores edições do programa da SIC.

>> João Neves e Isabel Almeida

João Neves e Isabel Almeida formaram um dos casais mais mediáticos da primeira temporada do programa da SIC. Desde o momento em que se conheceram, a cumplicidade foi imediata. A paixão acabou por despertar entre ambos e chegaram mesmo a celebrar uma festa de noivado que foi exibida na reta final da primeira edição do formato. A relação ainda durou alguns meses após o fim do programa da estação de Paço Arcos, mas o agricultor de Elvas e a candidata de Torres Novas decidiram seguir caminhos separados.

>> Tatiana Valério e João Menezes

Outro casal que nasceu na primeira temporada de Quem Quem Quer Namorar Com o Agricultor? foi João Menezes e Tatiana Valério. O agricultor e a jovem não resistiram aos encantos um do outro e decidiram viver a paixão para lá das câmaras. Tatiana Valério chegou mesmo a trocar a sua vida na cidade pelo Alentejo, porém a relação acabou por terminar algum tempo depois e ambos fizeram questão de realçar que continuavam amigos.

Entretanto, a jovem refez a sua vida amorosa e deu as boas-vindas à primeira filha, Maria Constança, que completou um ano no passado mês de março.

>> Cátia Lopes e Miguel Pereira

Cátia Lopes e Miguel Pereira conheceram-se na segunda temporada do programa da SIC. No final da experiência, o agricultor e a esteticista assumiram-se apaixonados e mantiveram uma relação que durou até maio do ano passado.

>> Wênnia Emanuelly e Emanuel Costa

Wênnia Emanuelly e Emanuel Costa perderam-se de amores um pelo pelo outro na segunda edição de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. A jovem brasileira conquistou o coração do agricultor de Vilar Seco, Viseu, e os dois acabaram por ficar juntos depois do fim do formato. Fizeram planos para casar e chegaram a enfrentar a dura perda do primeiro filho em comum, quando Wênnia sofreu um aborto espontâneo.

Entretanto, em maio de 2020, a jovem anunciou nas redes sociais que o relacionamento havia chegado ao fim, sem esquecer de destacar o carinho e admiração que nutrem um pelo outro. "Descobrimo-nos, vivemos muito intensamente tudo que poderíamos, não importa o que fosse. Companheiros, cúmplices, amor de verdade, sabe? Igual àquele dos filmes. E foi, um filme da vida real. Além disso criámos admiração, respeito, mais amor e carinho um pelo outro. Nada foi por acaso", confidenciou na altura.

>> Maria João Ramos e Francisco Tomé

Conheceram-se e apaixonaram-se durante a terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e, desde então, nunca mais se largaram. Francisco Tomé e Maria João Ramos vivem dias felizes e sonham com o dia em que vão finalmente poder trocar alianças.

No final de 2020, o casal anunciou o casamento marcado para junho deste ano. Porém, a pandemia acabou trocar as voltas ao agricultor e à agente imobiliária e ambos optaram por adiar o enlace para o 2022. Segundo a revista TV Mais, Maria João mudou-se recentemente de armas e bagagens de Lisboa para o Alentejo onde vive com Francisco Tomé.

>> Dalila Gomes e João Paliotes

João Paliotes e Dalila Gomes foram um dos pares que nasceram na terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e continuam juntos até hoje. Embora o caminho até aqui não tenha sido fácil e tenha havido momentos de separação pelo meio, o agricultor de Monforte e a relações-públicas de Alcochete deram recentemente as boas-vindas à primeira filha comum e não podiam estar mais felizes.

>> Angel Magalhães e António Hipólito

Reprodução Instagram, DR

Ela foi uma das pretendentes de João Neves na primeira temporada do programa SIC e ele um dos agricultores da segunda edição do formato. Ainda que não tenham participado na mesma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor, os caminhos de António Hipólito e Angel Magalhães acabaram por se cruzar.

Segundo declarações da escritora à imprensa, os dois conheceram-se através da internet e terão vivido um romance de vários meses e terá havido, inclusive, um pedido de casamento.

>> Catarina Manique e António Hipólito

Catarina Manique terminou a experiência em Quem Quer Namorar Com o Agricultor sem escolher nenhum pretendente, acabou por encontrado o amor lado de António Hipólito, um dos agricultores da segunda temporada do programa. Os dois conheceram-se durante uma emissão especial do programa Domingão dedicada a Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, no início de agosto passado, e a empatia foi imediata. Entretanto, a partir do momento em que se conheceram, os dois trocaram várias mensagens e não tardou muito até que se apaixonassem. Estiveram juntos durante nove meses, tendo a relação chegado ao fim recentemente.