Nuno Markl está de luto. Morreu o seu sogro, pai de Ana Galvão. Alguém que o radialista sempre admirou, como fez questão de sublinhar na homenagem que prestou nas redes sociais.

"Esta rockstar hippie dos 60s é o avô do meu filho. (...) Diz-se que separações acontecem, mas que os sogros são para a vida. Percebi que tinha um Johnny Galvão para a vida muito cedo, quando, em 2010, aquando da morte do meu pai, ele me disse que podia contar com ele para colmatar o vazio que ficou", começou por escrever.

"Foi das pessoas mais intensas que conheci e as histórias que tenho com ele (sobretudo quando trabalhámos juntos numa comédia musical, Lusitânia Comedy Club) ainda hão-de dar um buddy movie delirante que escreverei um dia, na fina linha entre o afecto gigante que tínhamos um pelo outro e os ataques de nervos que chegámos a provocar um ao outro", continuou.

"Estava doente há muitos anos, e por várias vezes esteve para partir. Mas, homem de convicções fortes e com uma sede de viver insana, respondeu várias vezes à Morte que não contasse com ele", acrescentou ainda.

"Ouvi-o sempre. Sentirei falta de o ouvir. Boa viagem, Johnny", rematou.