Este domingo, 19 de setembro, chegou ao fim mais uma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Ao longo de três meses, agricultores e pretendentes propuseram-se a encontrar o amor e a viver uma experiência inesquecível no campo. Que o digam Luís Feijão e Sara Barbosa que acabaram por se apaixonar.

Estivemos à conversa com o casal, que nos falou sobre a sua experiência no programa da SIC e sobre o amor que despertou entre ambos.

O início de uma nova experiência e a crescente aproximação

Luís Feijão apresentou-se como um homem descontraído e com sede de aventura. Foi inscrito no programa pela tia e, apesar de uma reticência inicial, o jovem agricultor acabou por adorar a experiência. Quando abriu as portas da sua quinta a quatro pretendentes, estava a começar uma das melhores experiências da sua vida.

“Parecia que não estava bem neste mundo. Parecia que estava num sonho, sei lá. Nem sei bem explicar. Uma experiência nova, algo a que não estava habituado […] Foi especial, foi divertido. Foi tudo e mais alguma coisa”, contou.

Já para Sara, os primeiros dias não foram fáceis. “Foi a descoberta de uma coisa totalmente diferente do que já tinha experienciado”, começou por dizer. “Os primeiros dias para mim não foram muito fáceis. Nem gostei muito porque não tinha grande proximidade ou algum tipo de relação com o Luís. Na altura, só havia uma pessoa que estava ligeiramente mais próxima dele. Então os primeiros dias, num ambiente completamente diferente daquele a que eu estava habituada, não foram muito fáceis. Tive vontade de desistir logo no primeiro dia”, revelou.

Entretanto, o tempo foi passando e Luís e Sara foram-se aproximando aos poucos. “A Sara, no início, nem foi logo a preferida, como todos viram. Foi a Andreia […] Num dia, houve ali uma brincadeira e comecei a aproximar-me mais da Sara e, desde aí, ela era diferente das outras pessoas. Houve ali um sentimento pela Sara que não tinha pelas outras. Fomo-nos aproximando cada vez mais até que chegou ao fim de um mês e eu já estava interessado por ela”, revelou o agricultor.

Por seu turno, Sara não consegue definir o momento específico no qual despertou o sentimento entre ambos, acredita que foi algo gradual. “Eu ainda hoje costumo falar sobre isso com o Luís. Não faço ideia, nem eu sei quando ele se começou a aproximar mais de mim […] Eu acho que foi tudo bastante natural, aos pouquinhos. Pelo menos eu não tenho muito a perceção de quando é que começou a surgir realmente alguma coisa. Fomo-nos aproximando”, referiu.

Por outro lado, Luís e Sara destacam um momento, em particular, que os marcou: um romântico passeio de balão. O momento proporcionado pelo agricultor deixou a jovem completamente sem palavras e o casal acabou mesmo por trocar um beijo apaixonado “nas nuvens”. Para o alentejano, "esse passeio foi a chave para os unir",

O namoro e os planos para o futuro

Atualmente, Sara e Luís vivem a mais de 300 quilómetros de distância um do outro. Ele em Cabeço de Vide, no Alentejo, e ela na Lixa, na região Norte do país. Para colmatar a distância, o casal divide-se, desta forma, entre o norte e sul de Portugal.

“Tentamos sempre que possível, eu ir ao Alentejo, que é o que costuma acontecer mais regularmente por causa do trabalho Luís. Nem sempre é fácil ficar ausente por causa dos animais. Ou volta e meia vem ele cá cima, aos fins de semana”, explicou a jovem nortenha.

Luís Feijão já conheceu, inclusive, a família de Sara. “Aquilo é um espetáculo. A família dela é super acolhedora, o pessoal do Norte acolhe muito bem. Já lá tenho grandes amizades”, referiu.

“Eles gostam todos muito do Luís. Eu costumo dizer que a minha família está apaixonada por ele”, acrescentou Sara.

Já quanto aos planos para o futuro, os dois jovens optam por desfrutar o momento, mas não descartaram a possibilidade de morarem juntos. “Nunca fizemos as coisas assim de repente, deixámos o tempo passar. Há medida que vamos tendo oportunidade de avançar, vamos avançando. Mas claro que o objetivo é a união. Digamos que é aquele passo grande e que tem de ser quando estivermos mesmo preparados porque um de nós, a Sara, vai ter uma grande mudança na vida”, destacou o agricultor.

“Se eventualmente, as coisas continuarem a correr bem, a única hipótese, é ter que deixar aqui o meu Norte e mudar-me para o Alentejo. Gosto muito do Alentejo. É totalmente diferente ao que eu estou habituada. É muito mais calmo e ambientes calmos a mim fazem-me bem porque eu sou muito stressada. Nunca me imaginei a morar definitivamente lá, mas eu gosto de lá estar e sou sempre muito bem recebida quando lá vou”, confidenciou Sara.

Por fim, o casal classifica a participação no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? como uma das melhores experiências das suas vidas.

“Foi a melhor experiência da minha vida. No início não queria ir, mas, agora, se começasse outra vez, eu não pensava duas vezes. Dizia logo que queria ir”, afirmou o jovem agricultor. “Acabou per ser cansativo, mas é a experiência da nossa vida”, acrescentou ainda.

Sara assume-se ainda como uma mulher feliz neste momento. “Para além de me trazer uma aventura nova, a experiência veio provar que o amor num programa de televisão pode acontecer. No meio de tantas pessoas, apareceu o Luís, que tem todas as qualidades que procuro”, rematou.