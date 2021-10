DR

Qual é a distância entre Viseu e Lisboa? Para Aurélio Pinto e Leandra Ricardo a resposta é simples: o amor que os une é mais forte que todos os quilómetros percorridos. Conheceram-se no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, apaixonaram-se e agora estão a construir uma bonita história.

Estivemos à conversa com o casal desta quarta temporada, que chegou ao fim este domingo, 19 de setembro, sobre os momentos mais marcantes do programa, o dia-a-dia de ambos e os projetos em comum.

De coração aberto para encontrar o amor

Leandra nunca pensou em participar num programa deste género, mas decidiu dar uma oportunidade após uma brincadeira com a filha, Elettra, de seis anos. "Disse-lhe que ia arranjar um namorado agricultor", afirma, entre risos. Inscreveu-se e chegou à quinta de Aurélio, em Vilar Seco, sem saber o que o futuro lhe reservava.

Para o agricultor, que é dono de uma queijaria e dedica-se à produção de gado, a participação no programa também era uma incógnita. "Não estava nada à espera que conseguisse encontrar alguém com quem me identificasse", disse.

Aurélio conta que foi uma "experiência fantástica", mas houve momentos difíceis: "Aquilo que mais me custou foi quando tive que pedir a alguém para ir embora porque existia uma harmonia de grupo, sempre nos demos todos bem", explica, referindo-se à expulsão de Cristiana Cunha e Cláudia Freitas. A pretendente Cátia Ferreira teve de abandonar o programa por "razões familiares".

No fim, Aurélio e Leandra já não conseguiam esconder o que sentiam um pelo outro. Ambos foram "de coração aberto" para o programa e terminaram a experiência com o coração preenchido. "Tive sorte em ver uma pessoa que me pareceu interessante e desde o inicio que investi mais na minha participação, esforcei-me mais, dediquei-me mais porque vi que se calhar aquela podia ser a pessoa que eu estava a precisar na minha vida", confidencia Leandra.

A cumplicidade na quinta

Apesar dos momentos de felicidade vividos ao lado de todas as pretendentes, foi mesmo Leandra a conseguir roubar o coração do agricultor, que diz que o que mais o cativou foi o sorriso. "Está sempre a rir, está sempre com aquelas brincadeiras", disse.

Já Leandra aponta para os valores de Aurélio. "Eu acredito que acima de tudo os relacionamentos são assentes em valores. Portanto, não é tanto por gastarmos das mesmas coisas, mas sim os valores. Começámos a conhecer-nos e percebi que ele é voltado para a família", explica. E acrescenta: "Ele é uma pessoa ponderada, se calhar é uma coisa que eu não sou muito, ou seja, tenho noção que se calhar preciso de uma pessoa mais calma para a minha vida e também achei que podia ser um bom complemento para ele."

Um dos momentos mais marcantes para o casal foi o primeiro beijo. "Enchi-me de coragem e decidi abrir um bocadinho o jogo, disse-lhe que estava a ter sentimentos por ele", relembrou Leandra. Recorde no vídeo abaixo o encontro romântico que o agricultor preparou, onde perdeu toda a vergonha e deu finalmente o passo. "O coração não bateu, o coração parou", disse Aurélio na altura.

Uma relação à distância

Nos dias de hoje, com toda a tecnologia e mobilidade que existe, é mais fácil manter um relacionamento à distância. É isto que, neste momento, acontece com o casal, que utiliza o comboio como meio de transporte para estar junto. "Nós chegámos a Vilar Seco de comboio e é assim que tem continuado. Eu não gosto de conduzir muito tempo, então tenho ido de comboio, com alguma regularidade", conta Leandra, referindo ainda que estão em contacto um com o outro todos os dias.

"A ver se faço um contrato com a CP para ter bilhetes à borla", disse Aurélio, entre risos. "Há alturas em que ela pode vir, está aqui uma semana ou duas. Em outras alturas eu vou lá, faço uma visita de médico. Vou num dia e venho no outro", acrescentou.

DR

Um passo de cada vez

Apesar de ser um relacionamento recente, o casal recebe o apoio dos familiares. "Não há oposições, muito pelo contrário. Penso que estão todos a torcer para que as coisas funcionam e até agora tem estado tudo a correr bem. Eu sou super bem recebida quando vou a Vilar Seco, ele também é super bem recebido quando vem a Mafra", conta Leandra.

Em relação ao futuro, estão a "levar as coisas com calma" porque há alguns factores a ter em consideração, nomeadamente a ida da filha de Leandra para a escola. "A Leadra tem uma miúda e eu respeito. Está a entrar para a primeira classe e é uma mudança muito drástica para isso", explica Aurélio, referindo que só estão juntos há quatro meses, mas já estão a construir projetos em conjunto, sendo que Leandra, que trabalha em marketing, está a ajudar o agricultor nas redes sociais da Quinta da Estaca.

“Nós demos uma espécie de um prazo. Portanto, daqui a um ano, para teste, por assim dizer, porque eu tenho uma filha, entrou na escola primária, é o primeiro ano, é uma adaptação. Por isso, pelo menos durante este ano não irá haver qualquer transição", conta Leandra, acrescentando que "não há pressão para viver juntos".