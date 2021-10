Reprodução Instagram, DR

Paulo Russo Corceiro, pai da atriz Margarida Corceiro, está a ser acusado de agressão. A acusação é feita por uma vizinha do médico, Ana Maria Dionísio, de 57 anos.

O caso foi revelado pelo Jornal de Notícias (JN) e terá acontecido a 3 de maio deste ano, em Santarém. A alegada vítima diz ter sido pontapeada nos rins, depois de ter ido bater à porta do pai da jovem atriz.

“Desde o início da pandemia que ele me ofende e ameaça de morte, por lhe pedir para fazer menos barulho em casa dele, e naquele dia subi ao primeiro andar para tentar resolver o conflito a bem”, revelou, em declarações ao JN.

“Ele encarou-me, ameaçou-me e, quando virei as costas para ir embora, desferiu-me um pontapé́ nos rins”, prossegui.

Ana Maria Dionísio afirmou ainda ter necessitado de assistência médica. “Ele é urologista, sabia muito bem onde me atingir, para me fazer sofrer, e fê-lo”, contou.

A mulher vai ainda mais longe e acusa o médico de ameaças de morte. "Ele é violento por natureza. Um dia, passou por mim, à entrada do prédio, e disse que era uma mulher morta às mãos dele. Já fiz várias queixas à PSP, porque ele me confronta diariamente e, numa das vezes, em junho do ano passado, os agentes tiveram de o retirar da porta da minha habitação, quando tocava insistentemente e me ameaçava de morte”, referiu. “Ele queria que o meu marido saísse para fora de casa para o agredir”, acrescentou ainda.

Por seu turno, Paulo Russo Corceiro nega qualquer acusação. “Esse processo foi arquivado pelo Tribunal de Santarém”, afirmou ao JN.