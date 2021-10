Reprodução Instagram, DR

O chef José Besteiro, mais conhecido como Joe Best, morreu esta sexta-feira, 17 de setembro, aos 55 anos. Segundo o site Boa Cama, Boa Mesa, do Expresso, Joe Best faleceu na sequência de uma pneumonia por aspiração. A publicação dá ainda conta de que o chef estava internado desde o passado dia 4 setembro, no hospital de Beja, com "uma pneumonia, que desencadeou uma convulsão severa".

Nascido a 26 de abril de 1966, José Besteiro era um dos mais mediáticos e conhecidos chefs nacionais e presença assídua em vários eventos públicos. Segundo o site Boa Cama, Boa Mesa, era juntamente com Ana Rosa Besteiro, proprietário do DaCozinha by Joe Best e do Estórias e Fragmentos by Joe Best restaurante, em Rio de Mouro, que encerrou recentemente. Tinha-se mudado para o Alentejo onde planeava montar um centro de catering.

O velório realiza-se este sábado, 18 de setembro, às 16h00, na Igreja de Arroios, em Lisboa. Segue-se a cremação no dia seguinte, pelas 10h00, no crematório do Alto de São João.

Entretanto, nas redes sociais, multiplicam-se as homenagens ao chef por parte de vários rostos conhecidos. Entre os quais Nuno Markl, Daniel Oliveira ou Merche Romero.