Sara Matos e Pedro Teixeira deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum esta quarta-feira, 15 de setembro. A notícia foi partilhada pelos pais orgulhosos nas redes sociais, com a fotografia que pode ver acima.

"Amor que não tem palavras. O dia mais feliz da minha vida. Bem-vindo Manuel"

Foi a primeira vez que o casal anunciou publicamente o nome escolhido para o bebé!

O bebé, cujo sexo foi revelado com um vídeo encantador há já alguns meses, vem juntar-se a Maria, de 11 anos, fruto de uma anterior relação do ator e apresentador da TVI com Cláudia Vieira.

Sara Matos e Pedro Teixeira assumiram o namoro no início de 2016, depois de vários meses de rumores. O casal já tinha assumido várias vezes o desejo de ter filhos e o assunto até foi comentado no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. Recorde no vídeo abaixo: