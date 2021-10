1 / 15 Dominique Charriau 2 / 15 Europa Press Entertainment 3 / 15 Patrick van Katwijk 4 / 15 Europa Press Entertainment 5 / 15 Fotonoticias 6 / 15 Carlos Alvarez 7 / 15 Pool 8 / 15 Paolo Blocco 9 / 15 NurPhoto 10 / 15 Europa Press Entertainment 11 / 15 Carlos Alvarez 12 / 15 Pablo Cuadra 13 / 15 Carlos Alvarez 14 / 15 Carlos R. Alvarez 15 / 15 Paolo Blocco

Esta quarta-feira, 15 de setembro, é um dia com particular significado para a família real espanhola. Letizia completa 49 anos. Uma data que este ano fica marcada pela ausência de Leonor, filha mais velha da monarca espanhola.

No final de agosto, a jovem princesa rumou ao País de Gales, onde irá frequentar o ensino secundário, no UWC Atlantic College. A despedida emotiva da família no aeroporto foi registada pelos fotógrafos presentes no local e fez as manchetes de vários órgãos de comunicação social.

No dia em que Letizia completa mais um aniversário, reunimos algumas das imagens mais icónicas da mulher de Felipe VI, assim como alguns dos seus looks mais arrojados, que são quase sempre notícia.