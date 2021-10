Reprodução Instagram, DR

Foi há três dias que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira deram as boas-vindas à sua primeira filha. O casal, mais feliz que nunca, partilhou a novidade nas redes sociais. SAIBA MAIS AQUI.

O que permanecia em segredoera o nome desta bebé, a 10.ª neta da família Patrocínio, que, com poucos dia, até já dança com o pai (ora veja). Mas Mariana Patrocínio, a irmã mais velha do clã, desvendou o mistério.

Numa bonita homenagem à sua avó, Maria Vieira de Almeida, que faleceu no início deste ano (ora recorde), Mariana acabou por revelar: "Sei que me está a guiar, e à nossa família, e que estará muito feliz pelo nascimento da Camila sua décima bisneta. Obrigada avó".