Reprodução Instagram, DR

Desde que a irmã de Sara Norte morreu, há pouco mais de um ano, que a atriz a homenageia regularmente nas redes sociais.

Esta terça-feira, 14 de setembro, Sara voltou a recordar a irmã Beatriz na sua conta de Instagram no dia em que a jovem celebraria o seu 16.º aniversário.

Numa mensagem emotiva e onde abriu o coração, escreveu: "Hoje a nossa princesa faria 16 anos. Nesta fotografia estávamos todos felizes. era a comemoração da tua cura e estávamos todos radiantes de felicidade. São estas memórias que quero reter e guardar para todo o sempre".

"A saudade é tão grande que há dias em que só me apetece agarrar o teu peluche e ficar ali com os meus pensamentos, com as nossas memórias, e sempre que vou dormir rezo para me apareceres nos sonhos meu amor", acrescentou ainda.